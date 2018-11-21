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Фигурирующий в деле Гандзюк нардеп предлагает ВР закон о тюрьме за клевету

Новости » Политика    21.11.2018 - 16:17
Фигурирующий в деле Гандзюк нардеп предлагает ВР закон о тюрьме за клевету
Фото: Николай Паламарчук (УНИАН)

Предлагается предусмотреть заключение на срок до 3 лет

В Верховную раду Украины внесли законопроект №9306 "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об установлении ответственности за клевету", который предусматривает тюрьму за клевету. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Так, один из авторов проекта - нардеп Николай Паламарчук, экс-помощника которого подозревают в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Соавторами проекта является Артур Палатный и Олег Великин. Все парламентарии - от фракции "Блок Петра Порошенко".

В частности, предлагается определить, что клевета, то есть умышленное распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его деловую репутацию, наказывается штрафом в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до одного года, или ограничением свободы до 2 лет.

Те же действия, совершенные путем публичного демонстрирования в произведениях, в СМИ или в сети интернет наказываются штрафом в размере от 500 до 1500 таких минимумов или исправительными работами на срок от 1 до 2 лет, или ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Кроме того, такие же действия, соединенные с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

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