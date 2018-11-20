ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

ВСК по расследованию убийства Гандзюк сегодня заслушает мэра Херсона

Новости » Политика    20.11.2018 - 12:41
ВСК по расследованию убийства Гандзюк сегодня заслушает мэра Херсона
Фото: Борислав Береза (УНИАН)

Планируется рассмотрение обращения в правоохранительные органы для проведения расследования относительно нападений на других активистов

Временная следственная комиссия Верховной рады Украины по вопросам расследования нападений на активистов сегодня, 20 ноября, планирует заслушать на своем заседании городского голову Херсона Владимира Миколаенко. Об этом РБК-Украина сообщил председатель ВСК, народный депутат Борислав Береза.

Он отметил, что сегодня ВСК заслушает городского голову Херсона.

"Он будет на заседании, он уже сообщил об этом", - заявил Береза.

Кроме того, согласно повестке дня, ВСК сегодня рассмотрит обращение в правоохранительные органы для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Отметим, представители Херсонской мэрии и ОГА не явились на первое рабочее заседание ВСК, где обсуждалось расследование дела Екатерины Гандзюк.

Напомним, ВСК по расследования нападения на активистку Екатерину Гандзюк приняла решение о заслушивании представителей правоохранительных органов в закрытом режиме.

"Мы переходим в закрытый режим, потому что не можем разглашать эту информацию", - отметил глава ВСК Береза.

До этого в ВСК анонсировали, что комиссия будет работать частично в закрытом режиме.

Как писало РБК-Украина ранее, первое выездное заседание ВСК по вопросам расследования нападений на активистов состоится в Херсоне 29-30 ноября.

 

ВСК по делу Гандзюк намерена провести заседание в Херсоне Паламарчук прокомментировал задержание его екс-помощника по делу Гандзюк
Новости Украины Екатерина ГандзюкУбийствоВСК
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь