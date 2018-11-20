ВСК по расследованию убийства Гандзюк сегодня заслушает мэра Херсона

Фото: Борислав Береза (УНИАН)

Планируется рассмотрение обращения в правоохранительные органы для проведения расследования относительно нападений на других активистов

Временная следственная комиссия Верховной рады Украины по вопросам расследования нападений на активистов сегодня, 20 ноября, планирует заслушать на своем заседании городского голову Херсона Владимира Миколаенко. Об этом РБК-Украина сообщил председатель ВСК, народный депутат Борислав Береза.

Он отметил, что сегодня ВСК заслушает городского голову Херсона.

"Он будет на заседании, он уже сообщил об этом", - заявил Береза.

Кроме того, согласно повестке дня, ВСК сегодня рассмотрит обращение в правоохранительные органы для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Отметим, представители Херсонской мэрии и ОГА не явились на первое рабочее заседание ВСК, где обсуждалось расследование дела Екатерины Гандзюк.

Напомним, ВСК по расследования нападения на активистку Екатерину Гандзюк приняла решение о заслушивании представителей правоохранительных органов в закрытом режиме.

"Мы переходим в закрытый режим, потому что не можем разглашать эту информацию", - отметил глава ВСК Береза.

До этого в ВСК анонсировали, что комиссия будет работать частично в закрытом режиме.

Как писало РБК-Украина ранее, первое выездное заседание ВСК по вопросам расследования нападений на активистов состоится в Херсоне 29-30 ноября.