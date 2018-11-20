ТСК з розслідування вбивства Гандзюк сьогодні заслухає мера Херсону

Фото: Борислав Береза (УНІАН)

Планується розгляд звернення до правоохоронних органів для проведення розслідування щодо нападів на інших активістів

Тимчасова слідча комісія Верховної ради України з питань розслідування нападів на активістів сьогодні, 20 листопада, планує заслухати на своєму засіданні міського голову Херсону Володимира Миколаєнка. Про це РБК-Україна повідомив голова ТСК, народний депутат Борислав Береза.

Він зазначив, що сьогодні ТСК заслухає міського голову Херсону.

"Він буде на засіданні, він вже повідомив про це", - заявив Береза.

Окрім того, згідно порядку денного, ТСК сьогодні розгляне звернення до правоохоронних органів для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.

Зазначимо, представники Херсонської мерії та ОДА не з’явились на перше робоче засідання ТСК, де обговорювалось розслідування справи Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, ТСК з розслідування нападу на активістку Катерину Гандзюк прийняла рішення про заслуховування представників правоохоронних органів у закритому режимі.

"Ми переходимо в закритий режим, тому що не можемо розголошувати цю інформацію", - зазначив глава ТСК Береза.

До цього в ТСК анонсували, що комісія буде працювати частково в закритому режимі.

Як писало РБК-Україна раніше, перше виїзне засідання ТСК із питань розслідування нападів на активістів відбудеться у Херсоні 29-30 листопада.