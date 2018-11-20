ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

ТСК з розслідування вбивства Гандзюк сьогодні заслухає мера Херсону

Новини » Політика    20.11.2018 - 12:41
ТСК з розслідування вбивства Гандзюк сьогодні заслухає мера Херсону
Фото: Борислав Береза (УНІАН)

Планується розгляд звернення до правоохоронних органів для проведення розслідування щодо нападів на інших активістів

Тимчасова слідча комісія Верховної ради України з питань розслідування нападів на активістів сьогодні, 20 листопада, планує заслухати на своєму засіданні міського голову Херсону Володимира Миколаєнка. Про це РБК-Україна повідомив голова ТСК, народний депутат Борислав Береза.

Він зазначив, що сьогодні ТСК заслухає міського голову Херсону.

"Він буде на засіданні, він вже повідомив про це", - заявив Береза.

Окрім того, згідно порядку денного, ТСК сьогодні розгляне звернення до правоохоронних органів для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.

Зазначимо, представники Херсонської мерії та ОДА не з’явились на перше робоче засідання ТСК, де обговорювалось розслідування  справи Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, ТСК з розслідування нападу на активістку Катерину Гандзюк прийняла рішення про заслуховування представників правоохоронних органів у закритому режимі.

"Ми переходимо в закритий режим, тому що не можемо розголошувати цю інформацію", - зазначив глава ТСК Береза.

До цього в ТСК анонсували, що комісія буде працювати частково в закритому режимі.

Як писало РБК-Україна раніше, перше виїзне засідання ТСК із питань розслідування нападів на активістів відбудеться у Херсоні 29-30 листопада.

                         

ТСК у справі Гандзюк має намір провести засідання в Херсоні Паламарчук прокоментував затримання екс-помічника у справі Гандзюк
Новини України Катерина ГандзюкВбивствоВСК
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся