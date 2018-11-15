ВСК по делу Гандзюк выбрала 5 регионов для расследования нападений на активистов

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com)

За отдельными депутатами будет закреплен определенный регион, где произошли нападения на активистов

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной рады по вопросам нападений на общественных активистов будет работать по инцидентам, которые произошли в пяти областях Украины. Об этом заявил председатель ВСК, народный депутат Борислав Береза, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, речь идет о Херсоне, Одессе, Киеве, Харькове и Северодонецке. По словам нардепа, в этих регионах существует большая проблема с расследованием нападений.

"Нам нужно выбрать 5 направлений... Это те города, где убивали активистов, где были системные проблемы. Именно с ними будет в первую очередь будет разбираться ВСК, но это не говорит о том, что мы не будем заниматься другими делами. Будем, но этими делами займемся в первую очередь", - заявил Береза.

Кроме того, во время заседания были определены члены комиссии, которые будут кураторами над расследованием ВСК в отдельных делах. Например, народные депутаты Елена Сотник и Игорь Мосийчук будут курировать расследование ВСК в делах о нападениях на активистов в Одессе.

"Давайте проголосуем. Нам надо поделить регионы и дела. Например, Елена Сотник берет Одессу. Одесса - Сотник, Мосийчук, Остап Еднак, Павленко. Херсон - Мустафа Найем, Береза, Сергей Алексеев; Харьков - Найем, Карпунцов, Еднак; Киев - Луценко, Береза, Булок, Геращенко, Алексеев. Северодонецк - Ирина Геращенко, Валерий Карпунцов", - сказал на заседании председатель комиссии.

Парламентарии подчеркнули, что после выездного заседания в Херсоне должно состояться заседание в Одессе и других регионах.

Напомним, следующее заседание Временной следственной комиссии парламента по вопросам расследования нападений на активистов состоится на следующей неделе, 20 ноября. Известно, что все члены ВСК подписали обязательства перед правоохранительными органами о неразглашении материалов расследования в деле убийства активистки Екатерины Гандзюк.