Наступне засідання ТСК у справі Гандзюк відбудеться 20 листопада

Фото: Борислав Береза (РБК-Україна, Віталій Носач)

Секретар комісії Сотник закликала нардепів більш активно брати участь у роботі ТСК

Наступне засідання Тимчасової слідчої комісії парламенту з питань розслідування нападів на активістів відбудеться наступного тижня, 20 листопада. Про це заявив голова ТСК, народний депутат Борислав Береза, передає кореспондент РБК-Україна.

Засідання відбудеться о 14:30.

"Хто за те, щоб провести наступне засідання ТСК у вівторок о 14:30. Всі за. Рішення прийнято", - заявив Береза.

Секретар комісії, нардеп Олена Сотник закликала нардепів більш активно приймати участь у роботі ТСК.

Вона також наголосила, що всі члени ТСК підписали зобов’язання перед правоохоронними органами про нерозголошення матеріалів розслідування у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк.

"Я звертаюсь до всіх членів ТСК. Треба бути уважними до того, що ви всі підписали, адже за це є кримінальна відповідальність. Тому давайте поставимо результати роботи ТСК вище, ніж все інше. І, напевно, активності трошки нам. Тому що Борислав навіть змушений провокувати певну активність від народних депутатів", - заявила Сотник.

Нагадаємо, ТСК з розслідування нападу на активістку Катерину Гандзюк прийняла рішення про заслуховування представників правоохоронних органів у закритому режимі. "Ми переходимо в закритий режим, тому що не можемо розголошувати цю інформацію", - зазначив глава ТСК Береза. До цього в ТСК анонсували, що комісія буде працювати частково в закритому режимі.

Як писало РБК-Україна раніше, перше виїзне засідання ТСК із питань розслідування нападів на активістів відбудеться у Херсоні 29-30 листопада.