ТСК у справі Гандзюк обрала 5 регіонів для розслідування нападів на активістів

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com)

За окремими депутатами буде закріплено певний регіон, де сталися напади на активістів

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної ради з питань нападів на громадських активістів буде працювати по інцидентах, які трапились у п’яти областях України. Про це заявив голова ТСК, народний депутат Борислав Береза, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, йдеться про Херсон, Одесу, Київ, Харків та Севєродонецьк. За словами нардепа, в цих регіонах існує велика проблема з розслідуванням нападів.

"Нам потрібно обрати 5 напрямків… Це ті міста, де вбивали активістів, де були системні проблеми. Саме з ними буде в першу чергу буде розбиратись ТСК, але це не говорить про те, що ми не будемо займатись іншими справами. Будемо, але цими справами займемось в першу чергу", - заявив Береза.

Окрім того, під час засідання було визначено членів комісії, які будуть кураторами над розслідуванням ТСК у окремих справах. Наприклад, народні депутати Олена Сотник та Ігор Мосійчук будуть курувати рослідування ТСК у справах щодо нападів на активістів у Одесі.

"Давайте проголосуємо. Нам треба поділити регіони і справи. Наприклад, Олена Сотник бере Одесу. Одеса - Сотник, Мосійчук, Остап Єднак, Павленко. Херсон - Мустафа Найєм, Береза, Сергій Алєксєєв; Харків - Найєм, Карпунцов, Єднак; Київ - Луценко, Береза, Булок, Геращенко, Олексієв. Сєвєродонецьк - Ірина Геращенко, Валерій Карпунцов", - сказав на засіданні голова комісії.

Парламентарі підкреслили, що після виїзного засідання у в Херсоні має відбутись засідання у Одесі та інших регіонах.

Нагадаємо, наступне засідання Тимчасової слідчої комісії парламенту з питань розслідування нападів на активістів відбудеться наступного тижня, 20 листопада. Відомо, що усі члени ТСК підписали зобов’язання перед правоохоронними органами про нерозголошення матеріалів розслідування у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк.