Розслідування ТСК у справі Гандзюк продовжуватимуть у закритому режимі

Фото: Борислав Береза (РБК-Україна, Віталій Носач)

Голова ТСК заявив, що комісія має працювати більш конструктивно, а не піаритися

Тимчасова слідча комісія Верховної ради з питань розслідування нападу на активістку Катерину Гандзюк прийняла рішення про заслуховування представників правоохоронних органів у закритому режимі. Про це повідомив голова ТСК, народний депутат Борислав Береза, передає кореспондент РБК-Україна.

Береза підкреслив, що ТСК має працювати більш конструктивно, а не піаритися.

"Ми переходимо в закритий режим, тому що не можемо розголошувати цю інформацію. Дійсно, ми повинні працювати більш конструктивно, ніж на піар", - заявив нардеп.

Крім того, начальник головного слідчого управління, заступник голови Нацполіції Віталій Невгад нагадав про те, що не можуть надати інформацію про розслідування справи, адже слідство у справі вбивства активістки є не завершеним.

"Слідство не завершене, розголошувати інформацію, що стосується слідчих дій і методів слідства можливо тільки з дозволу слідчого або процесуального керівника. На даний час у співробітників Нацполіції такого дозволу немає. У зв’язку з чим жодну інформацію, яка стосується розслідування, ми надати не можемо", - додав Невгад.

Крім того, під час засідання народний депутат Мустафа Найем заявив, що йому відомі кілька прізвищ людей, які можуть бути замовниками активістки Гандзюк.

У відповідь на це, начальник головного слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук попросив не розголошувати матеріали розслідування у справі Гандзюк.

"Я хочу публічно попросити Мустафу Найема, якщо у вас є будь-які дані, які стосуються фігурантів даного кримінального провадження… то я прошу Вас у встановленому законом порядку звернутися до органів. Або ми Вас запросимо і допитаємо в якості свідка. Адже всі інші дані, якщо Ви їх не повідомляєте нам, говорять про те, що Ви укриваєте ті чи інші факти від органу досудового слідства. Це написано у КПК", - заявив Остафійчук.

У свою чергу перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко запропонувала комісії звернутись від ТСК до нардепів з проханням надати інформацію правоохоронцям, які розслідують цю справу.

"Я пропоную, від імені комісії, давайте ми звернемось від наших колег, щоб вони офіційно звернулись до правоохоронних органів і надали їм цю інформацію. Це буде наш з вами внесок у розслідуванні цієї справи. В тому числі сьогодні Мустафа Найем сказав, що йому відоме прізвище людини, яка може бути замовником", - сказала Геращенко.

Нагадаємо, перше виїзне засідання ТСК з питань розслідування нападів на активістів відбудеться у Херсоні 29-30 листопада.

Як писало РБК-Україна раніше, в ТСК по справі Гандзюк відзначали, що комісія буде працювати частково в закритому режимі.

Додамо також, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що одна з версій про замовників нападу на активістку Гандзюк недавно була розсекречена, і той, хто це зробив, повинен бути звільнений.