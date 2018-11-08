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ВСК будет рассматривать не более 5 дел в отношении нападений на активистов, - Береза

Новости » Политика    08.11.2018 - 15:20
Фото: Борислав Береза (РБК-Украина/Виталий Носач)
Фото: Борислав Береза (РБК-Украина/Виталий Носач)

Началось первое заседание ВСК по убийству Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной рады во время своих заседаний сможет рассматривать не более пяти дел в отношении нападений на общественных активистов в 2017-2018 годах. Об этом во время первого заседания заявил председатель ВСК, народный депутат Борислав Береза, передает корреспондент РБК-Украина.

Он добавил, что комиссия физически не сможет охватить больше дел. Будут рассматриваться самые резонансные случаи.

"Мы должны понять, что не сможем охватить все дела. Это невозможно, ведь тогда это будут исключительно разговоры. Мы должны сфокусироваться на нескольких делах. Это 3-5 дел. Мы физически не сможем взять больше. Надо понимать, что это займет время. Кроме того, я не очень верю, что все максимально сфокусируются на этом", - заявил Береза.

Он также отметил, что общественных активистов не введут в комиссию. Но они смогут сотрудничать с ВСК.

"Кто-то пообещал общественным активистам, что их введут в комиссию. Это невозможно. Общественность будет привлекаться к сотрудничеству с комиссией, но в комиссию ввести невозможно. Ведь комиссия является депутатской", - добавил Береза.

Отметим, в Антикоррупционном комитете Верховной рады началось первое заседание ВСК по делу о покушении и убийство активистки Екатерины Гандзюк. В целом в заседании приняли участие около 40 человек. На заседании присутствует первый вице-спикер Верховной рады, народный депутат Ирина Геращенко, а также советник министра внутренних дел нардеп Антон Геращенко.

Ранее Береза отмечал, что во время заседаний Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам расследования нападений на активистов ожидается, что участие в них примут правоохоранители, которые занимались расследованием нападений.

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