ТСК розглядатиме не більше 5 справ щодо нападів на активістів, - Береза

Фото: Борислав Береза (РБК-Україна/Віталій Носач)

Почалося перше засідання ТСК щодо вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної ради під час своїх засідань зможе розглядати не більше п'яти справ стосовно нападів на громадських активістів у 2017-2018 роках. Про це під час першого засідання заявив голова ТСК, народний депутат Борислав Береза, передає кореспондент РБК-Україна.

Він додав, що комісія фізично не зможе охопити більше справ. Розглядатимуться найрезонансніші випадки.

"Ми повинні зрозуміти, що не зможемо охватити всі справи. Це неможливо, адже тоді це будуть виключно розмови. Ми повинні сфокусуватись на декількох справах. Це 3-5 справ. Ми фізично не зможемо взяти більше. Треба розуміти, що це займатиме час. Окрім того, я не дуже вірю, що всі максимально сфокусуються на цьому", - заявив Береза.

Він також наголосив, що громадських активістів не введуть в комісію. Але вони зможуть співпрацювати із ТСК.

"Хтось пообіцяв громадським активістам, що їх введуть в комісію. Це неможливо. Громадськість буде залучатися до співпраці з комісією, але в комісію ввести неможливо. Адже комісія є депутатською", - додав Береза.

Зазначимо, у Антикорупційному комітеті Верховної ради розпочалось перше засідання ТСК щодо справи про замах і вбивство активістки Катерини Гандзюк. Загалом участь у засіданні взяли близько 40 осіб. На засіданні присутня перший віце-спікер Верховної ради, народний депутат Ірина Геращенко, а також радник міністра внутрішніх справ нардеп Антон Геращенко.

Раніше Береза зазначав, що під час засідань Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань розслідування нападів на активістів очікується, що участь у них братимуть правоохоронці, які займались розслідуванням нападів.