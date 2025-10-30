UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

По всій Україні ввели графіки відключення світла до 19:00: де дивитися

Фото: Відключення світла в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Внаслідок нової масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у всіх регіонах України запроваджено заходи з обмеження споживання електроенергії.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як відключатимуть світло

За даними компанії, графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 19:00 - обсягом від 1 до 2 черг.

Також запроваджені графіки обмеження потужності для промислових споживачів у той самий період - з 08:00 до 19:00.

"Укренерго" попереджає, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому час і обсяг обмежень можуть змінюватися.

Де перевірити графіки відключень світла в Україні

Перш ніж шукати свій графік відключень, потрібно визначити, до якої області або енергетичної компанії належить ваш будинок.

Актуальні графіки можна знайти на:

  • офіційних сайтах обленерго - наприклад, "Вінницяобленерго", "Львівобленерго", "Харківобленерго", "Полтаваобленерго", "Прикарпаттяобленерго" та ін.;
  • сайтах компаній ДТЕК - "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Дніпровські", "ДТЕК Одеські", "ДТЕК Донецькі" тощо.

Оперативну інформацію також публікують:

  • на офіційних сторінках обленерго та ДТЕК у соцмережах, зокрема у Facebook;
  • на офіційних каналах компаній у Viber та Telegram.

Зручні способи перевірки:

  • у чат-ботах обленерго у Viber чи Telegram;
  • у особистому кабінеті споживача на сайті вашого постачальника електроенергії.

Нагадаємо, в Україні через масовану ракетно-дронову атаку Росії на енергетичну інфраструктуру 30 жовтня "Укренерго" запровадило аварійні відключення світла у більшості регіонів. Екстрені обмеження електропостачання діють у Києві, Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Харківській та Миколаївській областях.

Ремонтні бригади почнуть відновлення одразу після покращення безпекової ситуації. У компанії наголошують: аварійні відключення скасують після стабілізації енергосистеми.

Також РБК-Україна писало, які регіони вже опублікували графіки відключень світла на 30 жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоГрафіки відключення світлаВідключеня світла