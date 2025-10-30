По всей Украине ввели графики отключения света до 19:00: где смотреть

Как будут отключать свет

По данным компании, графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 19:00 - объемом от 1 до 2 очередей.

Также введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей в тот же период - с 08:00 до 19:00.

"Укрэнерго" предупреждает, что ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому время и объем ограничений могут меняться.

Где проверить графики отключений света в Украине

Прежде чем искать свой график отключений, нужно определить, к какой области или энергетической компании принадлежит ваш дом.

Актуальные графики можно найти на:

официальных сайтах облэнерго - например, "Винницаоблэнерго", "Львовоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Полтаваоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго" и др;

сайтах компаний ДТЭК - "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские", "ДТЭК Одесские", "ДТЭК Донецкие" и др.

Оперативную информацию также публикуют:

на официальных страницах облэнерго и ДТЭК в соцсетях, в частности в Facebook;

на официальных каналах компаний в Viber и Telegram.

Удобные способы проверки: