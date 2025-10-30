По всей Украине ввели графики отключения света до 19:00: где смотреть

Вследствие новой массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру во всех регионах Украины введены меры по ограничению потребления электроэнергии.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
По данным компании, графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 19:00 - объемом от 1 до 2 очередей.
Также введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей в тот же период - с 08:00 до 19:00.
"Укрэнерго" предупреждает, что ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому время и объем ограничений могут меняться.
Прежде чем искать свой график отключений, нужно определить, к какой области или энергетической компании принадлежит ваш дом.
Напомним, в Украине из-за массированной ракетно-дроновой атаки России на энергетическую инфраструктуру 30 октября "Укрэнерго" ввело аварийные отключения света в большинстве регионов. Экстренные ограничения электроснабжения действуют в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Харьковской и Николаевской областях.
Ремонтные бригады начнут восстановление сразу после улучшения ситуации с безопасностью. В компании отмечают: аварийные отключения отменят после стабилизации энергосистемы.
Также РБК-Украина писало, какие регионы уже опубликовали графики отключений света на 30 октября.