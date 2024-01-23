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По всій Україні тривога. В Росії злетів МіГ-31К

Фото: по всій Україні оголошено повітряну тривогу 23 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Масштабну повітряну тривогу оголошено по всій території України 23 січня. У Росії повітря піднявся МиГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Масштабну повітряну тривогу було оголошено спочатку в у Києві (14:49). Далі тривога поширилась на всю територію України.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про злет винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!!" - повідомили військові.

Повітряна тривога в Україні

Близько 5:30 23 січня територією України почала поширюватися повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про запуск Росією ракет із стратегічної авіації. Пізніше з'явилася інформація про роботу ППО у Києві.

Пізніше повітряну тривогу в Україні було оголошено о 13:24, щоправда, вона торкнулася Києва, області та частини України. Зокрема, Харківську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Чернігівську, Сумську, Полтавську, Кіровоградську області. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики та пуски ракет.

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