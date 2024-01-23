По всій Україні тривога. В Росії злетів МіГ-31К

Масштабну повітряну тривогу було оголошено спочатку в у Києві (14:49). Далі тривога поширилась на всю територію України.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про злет винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!!" - повідомили військові.

Повітряна тривога в Україні

Близько 5:30 23 січня територією України почала поширюватися повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про запуск Росією ракет із стратегічної авіації. Пізніше з'явилася інформація про роботу ППО у Києві.

Пізніше повітряну тривогу в Україні було оголошено о 13:24, щоправда, вона торкнулася Києва, області та частини України. Зокрема, Харківську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Чернігівську, Сумську, Полтавську, Кіровоградську області. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики та пуски ракет.