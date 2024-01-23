RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

По всей Украине тревога. В России взлетел МиГ-31К

Фото: по всей Украине объявлена воздушная тревога 23 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Масштабная воздушная тревога объявлена по всей территори Украины 23 января. В России в воздух поднялся МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Масштабная воздушная тревога была объявлена сначала в Киеве (14:49). Дальше тревога распространилась на всю территорию Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

"Вся Украина - ракетная опасность! Слет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!!" - сообщили военные.

Воздушная тревога в Украине

Около 5:30 23 января по территории Украины начала распространяться воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о запуске Россией ракет по стратегической авиации. Позже появилась информация о работе ПВО в Киеве.

Позже воздушная тревога в Украине была объявлена в 13:24, правда, она затронула Киев, область и часть Украины. В частности, Харьковскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую области. В Воздушных силах предупреждали про угрозу баллистики и пуски ракет.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
воздушная тревога