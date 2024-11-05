По всій Україні стартував опалювальний сезон, окрім однієї області

В Україні у всіх регіонах розпочався опалювальний сезон, за винятком Херсонської області. Там все ще утримується відносно тепла погода.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За словами голови уряду, готовність громад і областей до зими є стовідсотковою. Наразі в Україні працює 83% від усіх котелень, які забезпечують теплопостачання. Тепло подається до 70% житлових будинків, а також до понад 80% шкіл, лікарень і дитячих садків. Шмигаль зазначив, що ситуація з початком опалювального сезону знаходиться під контролем профільних міністерств і відомств, які разом із місцевою владою чітко усвідомлюють свої зони відповідальності.