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По всей Украине стартовал отопительный сезон, кроме одной области

Вторник 05 ноября 2024 12:41
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По всей Украине стартовал отопительный сезон, кроме одной области Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине во всех регионах начался отопительный сезон, за исключением Херсонской области. Там все еще удерживается сравнительно теплая погода.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По словам главы правительства, готовность общин и областей к зиме является стопроцентной.

Сейчас в Украине работает 83% от всех котельных, которые обеспечивают теплоснабжение. Тепло подается в 70% жилых домов, а также в более 80% школ, больниц и детских садов.

Шмыгаль отметил, что ситуация с началом отопительного сезона находится под контролем профильных министерств и ведомств, которые вместе с местными властями четко осознают свои зоны ответственности.

Отопительный сезон в Украине

Отопление в домах украинцев начали включать в конце октября-начале ноября.

В середине октября Шмыгаль сообщал, что Украина почти завершила подготовку к отопительному сезону . По его словам, заготовленных на складах газа и угля должно хватить на зиму.

При этом "Нафтогаз" сообщал, что тарифы на газ для населения и производителей тепла останутся неизменными как минимум до весны. Поставка газа происходит на условиях ПСО, поэтому цены для теплокоммунэнерго, производителей электроэнергии и потребителей зафиксированы до конца апреля 2025 года.

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Отопительный сезон Денис Шмыгаль
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