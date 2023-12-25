По всій Україні на Різдво лунає повітряна тривога: яка причина

Яка причина тривоги

За даними Повітряних сил ЗСУ, було зафіксовано зліт МіГ-31К ВПС РФз аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).

"Ракетна небезпека по всій території України!"- попередили в прес-службі Командування.

Зазначимо, що МіГ-31К - це потенційний носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку нашим засобам ППО важко перехопити.

Тож не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!

Мапа тривог

Станом на 10:36 мапа повітряних тривог виглядає так:

Що відомо про загрозу обстрілів на різдвяно-новорічні свята

Нагадаємо, нещодавно речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк допустила посилення обстрілів з боку окупаційних військ на Різдво.

Варто зауважити, що минулого Нового року російські війська масовано атакували Україну з повітря. При цьому не виключено повторення сценарію й цього року.

Зокрема, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що від ворога можна очікувати чого завгодно.

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