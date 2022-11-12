UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

По всій Україні - повітряна тривога. Росіяни в Білорусі підняли в небо винищувачі

Фото: 12 листопада по всій Україні оголошена повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні по всій території оголошена повітряна тривога. Ймовірною причиною є зліт російських винищувачів в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Так, за даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", у Білорусі фіксують зліт винищувачів.

"13:57 (за київським часом) Барановичі, злетів винищувач...14:16 Мачулищи, зліт винищувача Міг-31К з бортовим номером RF-92333", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що МіГ-31 є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

Нагадаємо, нещодавно буди опубліковані супутникові знімки, на яких видно три російські літаки МіГ-31К на авіабазі у Білорусі.

Додамо, про те, що росіяни могли завезти до Білорусі гіперзвукові ракети "Кинджал" повідомляли і в британській розвідці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьВійна Росії проти Українивоздушная тревога