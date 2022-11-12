По всій Україні - повітряна тривога. Росіяни в Білорусі підняли в небо винищувачі

В Україні по всій території оголошена повітряна тривога. Ймовірною причиною є зліт російських винищувачів в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Зазначимо, що МіГ-31 є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

"13:57 (за київським часом) Барановичі, злетів винищувач...14:16 Мачулищи, зліт винищувача Міг-31К з бортовим номером RF-92333", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", у Білорусі фіксують зліт винищувачів.

Нагадаємо, нещодавно буди опубліковані супутникові знімки, на яких видно три російські літаки МіГ-31К на авіабазі у Білорусі.

Додамо, про те, що росіяни могли завезти до Білорусі гіперзвукові ракети "Кинджал" повідомляли і в британській розвідці.

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