По всей Украине - воздушная тревога. Россияне в Беларуси подняли в небо истребители

В Украине по всей территории объявленная воздушная тревога. Вероятной причиной является взлет российских истребителей в Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Так, по данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", в Беларуси фиксируют взлет истребителей.
"13:57 (по киевскому времени) Барановичи, взлетел истребитель...14:16 Мачулищи, взлет истребителя Миг-31К с бортовым номером RF-92333", - говорится в сообщении.
Отметим, что МиГ-31 является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.