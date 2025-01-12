По всій Україні повітряна тривога через загрозу балістики

"Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України", - йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу спочатку оголосили у Києві. Це сталося о 13:56. Після цього поступово повітряна охопила інші регіони України.

Моніторингові групи повідомляють не лише про загрозу балістики, але й про зліт в Росії літака МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".

Карта повітряних тривог станом на 14:05

Оновлено о 14:26. Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій загрози через балістику.