UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

По всій Україні повітряна тривога через загрозу балістики

Фото: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабну повітряну тривогу оголосили в Україні 12 січня. Українців попередили про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України", - йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу спочатку оголосили у Києві. Це сталося о 13:56. Після цього поступово повітряна охопила інші регіони України.

Моніторингові групи повідомляють не лише про загрозу балістики, але й про зліт в Росії літака МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".

Карта повітряних тривог станом на 14:05

Оновлено о 14:26. Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій загрози через балістику.

Обстріли України

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Росія за останній тиждень випустила по Україні майже 700 авіабомб і понад 600 ударних дронів.

Зокрема, в ніч на 12 січня росіяни атакували Україні 94 дронами. Сили ППО працювали в 11 областях, а саме Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій.

Протиповітряна оборона знищила 60 дронів, ще 34 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили УкраїниВійна в УкраїніПовітряна тривога