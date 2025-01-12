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По всей Украине воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабную воздушную тревогу объявили в Украине 12 января. Украинцев предупредили об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Воздушную тревогу сначала объявили в Киеве. Это произошло в 13:56. После этого постепенно воздушная охватила другие регионы Украины.

Мониторинговые группы сообщают не только об угрозе баллистики, но и о взлете в России самолета МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:05

 

 

 

Обстрелы Украины

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Россия за последнюю неделю выпустила по Украине почти 700 авиабомб и более 600 ударных дронов.

В частности, в ночь на 12 января россияне атаковали Украину 94 дронами. Силы ПВО работали в 11 областях, а именно Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой.

Противовоздушная оборона уничтожила 60 дронов, еще 34 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны.

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