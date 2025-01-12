Зеленський розповів, скільки авіаударів завдала РФ за тиждень, і нагадав партнерам про ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Як зазначив президент, за тиждень Росія випустила по Україні майже 700 авіабомб і понад 600 ударних дронів.

Зеленський наголосив на важливості реалізувати домовленості, щоб посилити протиповітряну оборону України.

"Саме тому важливо, щоб партнери все ж реалізували ті домовленості, які вже є між нами. Рішення саміту НАТО у Вашингтоні, а також рішення, ухвалені на зустрічах у форматі "Рамштайн" щодо ППО для України, досі не реалізовані повністю", - підкреслив глава держави.

За словами Зеленського, Україна говорила з партнерами, зокрема і з США, про можливість надання Україні ліцензій на виробництво систем ППО і ракет для них. Він вважає, що це можливо.

"У цьому немає нічого неможливого, і це тільки посилить наші спільні можливості гарантувати безпеку. Це саме така сила, завдяки якій можливий тривалий мир. Росія не зупиняє свої війни за бажанням - її можна тільки примусити до миру. І частиною такого примусу має бути достатня кількість та якість ППО", - додав президент.