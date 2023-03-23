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По всій Україні лунає тривога, росіяни підняли в повітря винищувач МіГ-31К

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Київ, Четвер 23 березня 2023 09:14
По всій Україні лунає тривога, росіяни підняли в повітря винищувач МіГ-31К Фото: 23 березня по всій Україні оголосили повітряну тривогу (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 23 березня оголошена масштабна повітряна тривога. Її пов'язують зі зльотом російського винищувача МіГ-31К в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Станом на 09:14 мапа повітряних тривог виглядає так:

По всій Україні лунає тривога, росіяни підняли в повітря винищувач МіГ-31К

Що відомо про загрозу

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", фіксується активність авіації росіян в повітряному просторі Білорусі:

  • 09:02. Аеродром Мачулищі. Зліт МіГ-31К ВКС РФ.
  • 09:00. Аеродром Барановичі. Зліт винищувача супроводу.

Зазначимо, що МіГ-31К - це потенційний носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України.

Нагадаємо, нещодавно в ГУР МО розповіли, що російські окупанти дещо переорієнтують напрямки своїх ударів.

Також ми писали про загрозу ракетних ударів і з Чорного моря.

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