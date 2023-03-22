У ГУР розповіли, як Росія змінює цілі обстрілів

Російські окупанти дещо переорієнтують напрямки своїх ударів. Енергетика залишиться мішенню, але основною ціллю можуть стати військові об'єкти, і концентрація наших військ і логістика.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Давайте візьмемо останні удари безпілотними літальними апаратами в ніч з 17 на 18 березня та в ніч з 21 на 22 березня. Потрапили в бази пально-мастильних матеріалів у Новомосковську, Житомирі і ще були влучання в Яворівському районі. Які основні цілі були? Система логістики наших військ і концентрація нашої техніки, що знаходиться в пунктах дислокації", - нагадує Скібіцький.

Він наголосив, кліматична зима вже закінчується, а Кремлю так і не вдалося зруйнувати українську енергосистему.

"Це завдяки нашим енергетикам, Збройним силам, військам протиповітряної оборони, а також завдяки скоординованій роботі всіх міністерств та відомств. Тому росіяни зараз будуть дещо переорієнтувати напрямки нанесення ударів. Це можуть бути і військові об'єкти, і концентрація військ, і система логістики наших угруповань", - допускає Скібіцький.

Представник ГУР звернув увагу - удари по нафтобазах підтвердили те, що окупанти будуть намагатися знищити ті критичні елементи інфраструктури, які нам необхідні для успішного ведення бойових дій. Він додав, що енергетика також залишиться серед цілей ворога.

"Залишаться також об'єкти критичної інфраструктури, насамперед економічні - ті, які впливають на розвиток нашої держави. Це нафтопереробні підприємства, підприємства оборонно-промислового комплексу тощо", - каже Скібіцький.

Разом з тим він не виключає того, що мішенями ворога також можуть стати гідротехнічні та очисні споруди, як про це раніше говорили в Повітряних силах.

"Можливо. Ми аналізуємо, розвідку яких об'єктів веде Російська федерація. Серед них є і гідротехнічні споруди, мости через Дніпро, аеродроми та аеропорти, шляхи постачання озброєння та військової техніки, які йдуть із Заходу. Росія постійно здійснює розвідку цих об'єктів, в тому числі космічну", - додає Скібіцький.

Звертаємо увагу! Повне інтерв'ю з представником ГУР Міноборони Вадимом Скібіцьким для РБК-Україна вийде завтра, 23 березня на нашому сайті.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в українській воєнній розвідці, війська РФ далі продовжуватимуть тактику ракетного терору, але докорінним чином вплинути ударами на українську економіку, логістику вже не зможуть.

Додамо, при цьому в ЗСУ зазначають, що тактика ударів росіян стає все більш терористичною, оскільки у ворога немає успіхів на полі бою.

