По всей Украине раздается тревога, россияне подняли в воздух истребитель МиГ-31К
В Украине сегодня, 23 марта, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее связывают со взлетом российского истребителя МиГ-31К в Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 09:14 карта воздушных тревог выглядит так:
Что известно об угрозе
По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", фиксируется активность авиации россиян в воздушном пространстве:
- 09:02. Аэродром Мачулищи. Взлет МиГ-31К ВКС РФ.
- 09:00. Аэродром Барановичи. Взлет истребителя сопровождения.
Отметим, что МиГ-31К - это потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить. Из-за этого тревога объявлена по всем областям Украины.
Напомним, недавно в ГУР МО рассказали, что российские оккупанты несколько переориентируют направления своих ударов.
Также мы писали об угрозе ракетных ударов из Черного моря.
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