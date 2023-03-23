Вибух у Джанкої міг завадити росіянам повністю спорядити кораблі "Калібрами", - Гуменюк

Російські війська могли повністю не спорядити свої ракетоносії "Калібрами" після вибухів у Джанкої. Мова йде про надводні ракетоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, корабельне угрупування ворога досить потужне, ворог вивів в Чорно море на бойове чергування 15 кораблів, серед яких є три ракетоносії - два надводних та один підводний.

"Вчора вони посилили корабельне угруповування. Це може говорити про те, що ворог намагається тримати нас в напрузі. Попри те, що надводні кораблі можуть бути не споряджені, оскільки "джанкойський вантаж" не дістався пункту призначення", - сказала Гуменюк.

Вона пояснила, маються на увазі "Калібри", які маркуються як "НК" - надводні. Це говорить про те, що ракетоносії, які заходили в пункт базування в очікувані того самого "вантажу", можуть бути неповністю споряджені. Але вона зазначила, що є й підводний човен, що становить потужну небезпеку.

"Хоча на підводному човні лише чотири ракети, але вони високоточні і можуть бути застосовані по особливо важливих об'єктах", - каже Гуменюк.

Але вона додала, наявність ракетоносіїв на бойовому чергуванні означає про можливу готовність окупантів до ракетного удару за різними напрямками.

"Оскільки розосередження зусиль протиповітряної оборони на повітряні ракетоносії, надводні та підводні і, ймовірно, "Шахеди" - це і є головна задача ворога сьогодні. Вони іншої тактики для себе поки не придумали, як тільки розгалужувати всі загрози, щоб ППО не встигала спрацьовувати, але ми все одно встигаємо", - підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, що 20 березня у тимчасово окупованому в Криму пролунали вибухи після того, як місцеві побачили в небі безпілотники.

Додамо, за даними ГУР МО, внаслідок вибухів у Джанкої було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК". У відомстві додали, що загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації.

При цьому в Силах оборони на тлі "бавовни" в Криму заявляють, що Чорноморський флот Росії опинився в своєрідній "пастці".

Детальніше про це читайте в матеріалі "Джанкойський вузол. Навіщо Україна вдарила по ньому та як це допоможе звільнити Крим".