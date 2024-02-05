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По всій Україні дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україні сьогодні місцями очікуються опади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 5 лютого, буде з дощем та мокрим снігом, але опади очікуються місцями. У деяких областях прогнозується шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень хмарно з проясненнями. Місцями дощ та мокрий сніг, опади можливі по всій Україні.

Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с. Крім Закарпаття, пориви 17-22 м/с, на заході та півдні вдень місцями 25 м/с.

Температура повітря в Україні буде:

  • на півночі: вдень +2 +6, вночі від -1 до +4 градусів;
  • на сході: вдень +2 +8, а вночі від -2 до +4 градусів;
  • на заході: вдень +5 +11 градусів, вночі +2 +5 градусів;
  • на півдні: вдень +7 +12, а вночі +2 +6 градусів;
  • у центрі: вдень +3 +6, а вночі від +1 до +4 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, прогнозуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Синоптики попереджають про пориви вітру до 17-22 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть близько +4 +6 градусів, а вночі +1 +3 градуси.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в лютому.

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