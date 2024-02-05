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По всей Украине дождь и мокрый снег: прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине сегодня местами ожидаются осадки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 5 февраля, будет с дождем и мокрым снегом, но осадки ожидаются местами. В некоторых областях прогнозируется шквальный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег, осадки возможны по всей Украине.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с. Кроме Закарпатья, порывы 17-22 м/с, на западе и юге днем местами 25 м/с.

Температура воздуха в Украине будет:

  • на севере: днем +2 +6, ночью от -1 до +4 градусов;
  • на востоке: днем +2 +8, а ночью от -2 до +4 градусов;
  • на западе: днем +5 +11 градусов, ночью +2 +5 градусов;
  • на юге: днем +7 +12, а ночью +2 +6 градусов;
  • в центре: днем +3 +6, а ночью от +1 до +4 градусов.

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями, прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 17-22 м/с.

Столбики термометров днем в Киеве покажут около +4 +6 градусов, а ночью +1 +3 градуса.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале.

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