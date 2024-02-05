По всій Україні дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україні сьогодні місцями очікуються опади (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні сьогодні, 5 лютого, буде з дощем та мокрим снігом, але опади очікуються місцями. У деяких областях прогнозується шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень хмарно з проясненнями. Місцями дощ та мокрий сніг, опади можливі по всій Україні. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с. Крім Закарпаття, пориви 17-22 м/с, на заході та півдні вдень місцями 25 м/с. Температура повітря в Україні буде: на півночі: вдень +2 +6, вночі від -1 до +4 градусів;

на сході: вдень +2 +8, а вночі від -2 до +4 градусів;

на заході: вдень +5 +11 градусів, вночі +2 +5 градусів;

на півдні: вдень +7 +12, а вночі +2 +6 градусів;

у центрі: вдень +3 +6, а вночі від +1 до +4 градусів. Погода у Києві У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, прогнозуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Синоптики попереджають про пориви вітру до 17-22 м/с. Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть близько +4 +6 градусів, а вночі +1 +3 градуси.