По всей Украине дождь и мокрый снег: прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине сегодня, 5 февраля, будет с дождем и мокрым снегом, но осадки ожидаются местами. В некоторых областях прогнозируется шквальный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозам синоптиков, сегодня облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег, осадки возможны по всей Украине.
Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с. Кроме Закарпатья, порывы 17-22 м/с, на западе и юге днем местами 25 м/с.
Температура воздуха в Украине будет:
- на севере: днем +2 +6, ночью от -1 до +4 градусов;
- на востоке: днем +2 +8, а ночью от -2 до +4 градусов;
- на западе: днем +5 +11 градусов, ночью +2 +5 градусов;
- на юге: днем +7 +12, а ночью +2 +6 градусов;
- в центре: днем +3 +6, а ночью от +1 до +4 градусов.
Погода в Киеве
В столице облачно с прояснениями, прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 17-22 м/с.
Столбики термометров днем в Киеве покажут около +4 +6 градусов, а ночью +1 +3 градуса.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале.
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