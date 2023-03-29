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По всій Україні до +5, але в одному регіоні - до +10. Синоптик дала прогноз на сьогодні

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Україна, Середа 29 березня 2023 07:00
По всій Україні до +5, але в одному регіоні - до +10. Синоптик дала прогноз на сьогодні Фото: синоптик дала прогноз погоди на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 29 березня, практично повсюди в Україні протягом дня очікується не вище +5 градусів. При цьому в Луганській області температура повітря підніметься до +10.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"На півдні та крайньому сході тепліше, +5...+9 градусів, в Луганській області до +10 градусів", - розповіла вона

При цьому, за словами синоптика, суттєвих опадів не передбачається, бо "циклон з атмосферними фронтами піде собі далі".

"Лише на півночі є ймовірність невеликого снігу, а на крайньому сході - невеликого дощу. І все", - додала Діденко, зазначивши, що північно-західний вітер залишиться рвучким, із періодичними штормовими поривами.

Погода у Києві

Як розповіла синоптик, у столиці вдень без істотних опадів, хіба в окремих районах політає невеликий сніг. Буде поривчастий холодний вітер.

Як повідомлялось, в Україні очікується погіршення погоди. На зміну весняному теплу та сонцю найближчими днями прийде прохолодна дощова погода, місцями можливий сніг.

Нагадаємо, у Карпатах різко знизилася температура. На горі Піп Іван було зафіксовано -14 градусів.

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