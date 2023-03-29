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По всей Украине до +5, но в одном регионе - до +10. Синоптик дала прогноз на сегодня

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Украина, Среда 29 марта 2023 07:00
По всей Украине до +5, но в одном регионе - до +10. Синоптик дала прогноз на сегодня Фото: синоптик дала прогноз погоды на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 29 марта, практически повсюду в Украине в течение дня ожидается не выше 0...+5 градусов. При этом в Луганской области температура воздуха поднимется до +10.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"На юге и крайнем востоке теплее, +5...+9 градусов, в Луганской области до +10 градусов", - рассказала она.

При этом, по словам синоптика, существенных осадков не предполагается, потому что "циклон с атмосферными фронтами пойдет дальше".

"Лишь на севере есть вероятность небольшого снега, а на крайнем востоке - небольшого дождя. И все", - добавила Диденко, отметив, что северо-западный ветер останется порывистым, с периодическими штормовыми порывами.

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Как рассказала синоптик, в столице днем без существенных осадков, разве что в отдельных районах будет летать небольшой снег. Будет порывистый холодный ветер.

Как сообщалось, в Украине ожидается ухудшение погоды. На смену весеннему теплу и солнцу в ближайшие дни придет прохладная дождливая погода, местами возможен снег.

Напомним, в Карпатах резко снизилась температура. На горе Поп Иван было зафиксировано -14 градусов.

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