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В Карпатах вдарив мороз, температура різко впала до -14

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Вівторок 28 березня 2023 11:34
В Карпатах вдарив мороз, температура різко впала до -14 Фото: d Карпатах вдарив мороз, температура різко впала до -14 (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Станом на сьогоднішній ранок в Карпат різко знизилась температура. На горі Піп Іван зафіксували -14 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку пресслужби Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

"Станом на 9:00 28:03:2023 на горі Піп Іван Чорногорський хмарно, вітер Північно-західній 8 м/с. Температура повітря -14 градусів", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві тим часом вже третій день поспіль метеорологи фіксують температурні рекорди.

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