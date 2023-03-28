В Карпатах вдарив мороз, температура різко впала до -14

Станом на сьогоднішній ранок в Карпат різко знизилась температура. На горі Піп Іван зафіксували -14 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку пресслужби Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві тим часом вже третій день поспіль метеорологи фіксують температурні рекорди.

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