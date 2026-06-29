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По всій Україні 30 червня запровадять графіки відключень світла: коли діятимуть

18:53 29.06.2026 Пн
1 хв
Українців попередили про обмеження на тлі аномальної спеки
aimg Іван Носальський
По всій Україні 30 червня запровадять графіки відключень світла: коли діятимуть Ілюстративне фото: в Україні 30 червня запровадять графіки відключень світла (Getty Images)
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В Україні завтра, 30 червня, діятимуть графіки відключень світла як для промисловості, так і для побутових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

У компанії попередили, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі завтра, 30 червня, у всіх регіонах України діятимуть такі обмеження:

  • 17:00 - 22:00 - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
  • 17:00 - 22:00 - графіки погодинних відключень світла для всіх категорій споживачів обсягом від 0,5 до 1 черги.

В "Укренерго" пояснили, що обмеження запроваджують через значне зростання рівня споживання електроенергії на тлі спеки.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, сьогодні, 29 червня, вранці у соцмережах з'явилися чутки про те, що у Хмельницькій, Миколаївській, Запорізькій, Волинській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Львівській та Івано-Франківській областях можуть запровадити графіки відключень світла.

Трохи пізніше стало відомо, що у Хмельницькій та Рівненській областях було запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Такі повідомлення оприлюднили на тлі аномальної спеки по всій Україні. Українці стали масово користуватися кондиціонерами, що призвело до підвищення рівня споживання електроенергії.

На сайті ДТЕК вже з'явилися графіки відключення світла на 30 червня для Києва.

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