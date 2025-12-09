UA

Економіка Авто Tech

Відключення світла стануть коротшими. Кабмін працює над рішенням

Фото: Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В україні станом на зараз по всій країні діють три черги графіків погодинних відключень електроенергії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у своєму Telegram.

За її словами, уряд працює над тим, щоб скоротити тривалість вимкнень та забезпечити більше електроенергії для населення.

"Працюємо над скороченням їхньої тривалості. Готуємо низку рішень Уряду, щоб перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів", - наголосила вона.

Напередодні прем’єр-міністр провела координаційну нараду за участі віце-прем’єра Олексія Кулеби, в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, заступника керівника Офісу президента Віктора Микити та очільника "Укренерго" Віталія Зайченка.

А також доповіді щодо ремонту енергооб’єктів, пошкоджених внаслідок нещодавніх російських атак, та узгодили подальші кроки з відновлення енергосистеми.

Обстріли енергетики

У ніч на 6 грудня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку на українську енергосистему.

Під обстріл потрапили об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Ворог також цілеспрямовано атакував теплоелектростанції ДТЕК, що призвело до серйозних ушкоджень обладнання. Через інтенсивні удари атомні електростанції були змушені тимчасово зменшити виробництво електроенергії.

У ніч на 7 грудня РФ завдала нового удару по енергетичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі Полтавщини, використавши ракети та ударні дрони. Внаслідок атаки частково зникли тепло- та водопостачання в окремих населених пунктах.

Голова "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що після нічних масованих ударів найскладніша ситуація наразі спостерігається в Чернігівській та Донецькій областях.

