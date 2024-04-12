Деокупована частина Херсонської області без світла, є перебої і з водою

У всій деокупованій частині Херсонській області зникло світло. А у Херсоні спостерігаються перебої з водою.

Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Відсутність електроенергії по всій деокупованій частині Херсонської області внаслідок ворожих атак на критичну інфраструктуру у сусідній Миколаївській області призвела до аварій в системі водозабезпечення нашої громади", - розповів він.

За словами Мрочка, через гідроудари, спричинені відключенням електрики, у водопровідній мережі у селищі Текстильному Херсона виникли перебої з водопостачанням.

"Спеціалісти Херсонського водоканалу до кінця дня проведуть роботи із підвищення тиску у водопровідній мережі і на вихідні жителі селища будуть з водою. З наступного тижня фахівці приступлять до капітального ремонту пошкодженої ділянки водоводу", - розповів голова МВА.

Він також звернувся до мешканців за можливості зробити запас води для забезпечення своїх потреб.