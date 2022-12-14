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"Всіх на всіх". Червоний Хрест заявив про можливість обміну полоненими між Україною та РФ

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Середа 14 грудня 2022 18:59
"Всіх на всіх". Червоний Хрест заявив про можливість обміну полоненими між Україною та РФ Фото: Мір'яна Сполярич-Еггер, президент Міжнародного комітету Червоного Хреста (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич-Еггер допустила ймовірність обміну військовополоненими за формулою "всіх на всіх" між Україною та Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста відзначила, що обмін "всіх на всіх" є відомою практикою, яка відбувалась й раніше, у зв'язку з чим не виключено, що Україна та Росія також можуть домовитись про це.

"Щодо обміну "всіх на всіх", це відбувалося в минулому, це відома практика, і це може статися і в російсько-українському міжнародному конфлікті. Тому ця можливість, безумовно, є такою, що може бути використана сторонами", - заявила Мір'яна Сполярич-Еггер.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час нещодавнього обміну полоненими, Україна повернула додому 60 українських військових.

Тим часом керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав Червоний Хрест до більш дієвих кроків зі звільнення українських полонених.

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