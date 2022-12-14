"Всіх на всіх". Червоний Хрест заявив про можливість обміну полоненими між Україною та РФ

Голова Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич-Еггер допустила ймовірність обміну військовополоненими за формулою "всіх на всіх" між Україною та Росією.

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста відзначила, що обмін "всіх на всіх" є відомою практикою, яка відбувалась й раніше, у зв'язку з чим не виключено, що Україна та Росія також можуть домовитись про це.

"Щодо обміну "всіх на всіх", це відбувалося в минулому, це відома практика, і це може статися і в російсько-українському міжнародному конфлікті. Тому ця можливість, безумовно, є такою, що може бути використана сторонами", - заявила Мір'яна Сполярич-Еггер.