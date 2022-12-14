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"Всех на всех". Красный Крест заявил о возможности обмена пленными между Украиной и РФ

Новина українською →
Среда 14 декабря 2022 18:59
"Всех на всех". Красный Крест заявил о возможности обмена пленными между Украиной и РФ Фото: Мирьяна Сполярич-Эггер, президент Международного комитета Красного Креста (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер допустила вероятность обмена военнопленными по формуле "всех на всех" между Украиной и Россией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Президент Международного комитета Красного Креста отметила, что обмен "всех на всех" является известной и ранее практикой, в связи с чем не исключено, что Украина и Россия также могут договориться об этом.

"Об обмене "всех на всех", это происходило в прошлом, это известная практика, и это может произойти и в российско-украинском международном конфликте. Поэтому эта возможность, безусловно, такова, что может быть использована сторонами", - заявила Мирьяна Сполярич-Эггер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время недавнего обмена пленными Украина вернула домой 60 украинских военных.

Между тем, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал Красный Крест к более действенным шагам по освобождению украинских пленных.

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