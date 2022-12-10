Україна очікує від Червоного Хреста більш дієвих кроків зі звільнення полонених, - Єрмак

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Повідомляється, що у ході зустрічі Єрмак зазначив, що російський агресор і далі чинить геноцид проти українців, завдаючи ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, внаслідок чого мільйони людей позбавлені електроенергії, водо- та газопостачання у зимовий період.

Він також поінформував Мір'яну Сполярич-Еггер про формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським на саміті G20, яка, зокрема, передбачає обмін полоненими у форматі всіх на всіх.

Єрмак висловив нерозуміння пасивності, яку представники Міжнародного комітету Червоного Хреста демонструють щодо забезпечення прав полонених українців.

Також він додав, що правозахисні організації мають змінити свою діяльність відповідно до актуальних вимог. Окрім того, висловив сподівання, що у роботі Червоного Хреста під керівництвом Сполярич-Еггер також відбудуться якісні зміни, і вона буде ефективна в сучасних умовах.

"Україна очікує від Червоного Хреста більш конкретних і дієвих кроків щодо звільнення полонених українців", - заявив Єрмак.

Дружина командира ОЗСП "Азов" Дениса Прокопенка Катерина, яка також була присутня на зустрічі, зазначила, що представники МКЧХ не приїжджають до українських полонених, які утримуються в незадовільних умовах. Вона закликала Червоний Хрест долучитися до встановлення місця перебування бранців, а також з'ясування потреб українців у медичному забезпеченні.

Окрім того, військовий медик Мар'яна Мамонова, котра у вересні була звільнена з російського полону, у свою чергу зазначила, що жінкам у полоні дуже складно, адже їм не надають навіть елементарних засобів гігієни.

Президент МКЧХ Мір’яна Сполярич-Еггер наголосила, що обговорить з представниками організації можливі шляхи покращення умов утримання військовополонених та запобігання катуванню.