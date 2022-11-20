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У всіх областях повітряна тривога. У Білорусі фіксують зліт винищувачів

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Україна, Неділя 20 листопада 2022 09:30
У всіх областях повітряна тривога. У Білорусі фіксують зліт винищувачів Фото: в Україні масштабна повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У всіх областях України, крім Криму, оголосили повітряну тривогу. При цьому у Білорусі фіксують зліт винищувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повітряну тривогу в Україні оголосили близько 9:14.

У всіх областях повітряна тривога. У Білорусі фіксують зліт винищувачів

Фото: карта повітряних тривог станом на 9:30 (скриншот alerts.in.ua)

Варто зазначити, що моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала зліт щонайменше двох винищувачів на аеродромах Білорусі.

Зокрема, у небо з аеродрому Мачулищі піднявся російський винищувач МиГ-31К з номером RF-92333. Ще один зліт зафіксували на авіабазі Барановичі.

Нагадаємо, 15 листопада Росія завдала наймасовішого ракетного удару, обстрілявши енергетичну інфраструктуру України. Також ворог ударив по житлових будинках столиці, внаслідок чого загинула жінка.

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