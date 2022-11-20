У всіх областях повітряна тривога. У Білорусі фіксують зліт винищувачів

У всіх областях України, крім Криму, оголосили повітряну тривогу. При цьому у Білорусі фіксують зліт винищувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повітряну тривогу в Україні оголосили близько 9:14. Фото: карта повітряних тривог станом на 9:30 (скриншот alerts.in.ua) Варто зазначити, що моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала зліт щонайменше двох винищувачів на аеродромах Білорусі. Зокрема, у небо з аеродрому Мачулищі піднявся російський винищувач МиГ-31К з номером RF-92333. Ще один зліт зафіксували на авіабазі Барановичі.