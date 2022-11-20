Во всех областях воздушная тревога. В Беларуси фиксируют взлет истребителей

Во всех областях Украины, кроме Крыма, объявили воздушную тревогу. При этом в Беларуси фиксируют взлет истребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Воздушная тревога в Украине была объявлена около 9:14. Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 9:30 (скриншот alerts.in.ua) Следует отметить, что мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" зафиксировала взлет по меньшей мере двух истребителей на аэродромах Беларуси. В частности, в небо с аэродрома Мачулищи поднялся российский истребитель МиГ-31К с номером RF-92333. Еще один взлет зафиксировали на авиабазе Барановичи.