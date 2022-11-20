ua ru
Вс, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во всех областях воздушная тревога. В Беларуси фиксируют взлет истребителей

Новина українською →
Украина, Воскресенье 20 ноября 2022 09:30
Во всех областях воздушная тревога. В Беларуси фиксируют взлет истребителей Фото: в Украине масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во всех областях Украины, кроме Крыма, объявили воздушную тревогу. При этом в Беларуси фиксируют взлет истребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Воздушная тревога в Украине была объявлена около 9:14.

Во всех областях воздушная тревога. В Беларуси фиксируют взлет истребителей

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 9:30 (скриншот alerts.in.ua)

Следует отметить, что мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" зафиксировала взлет по меньшей мере двух истребителей на аэродромах Беларуси.

В частности, в небо с аэродрома Мачулищи поднялся российский истребитель МиГ-31К с номером RF-92333. Еще один взлет зафиксировали на авиабазе Барановичи.

Напомним, 15 ноября Россия нанесла самый массовый ракетный удар, обстреляв энергетическую инфраструктуру Украины. Также враг ударил по жилым домам столицы, в результате чего погибла женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Война в Украине Война России против Украины воздушная тревога
NEWS
Враг продолжает наступать на трех направлениях, ВСУ отразили все атаки, - Генштаб
Враг продолжает наступать на трех направлениях, ВСУ отразили все атаки, - Генштаб
DAILY
Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе