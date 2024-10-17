У всіх членів НАТО є бажання надати Україні все необхідне для війни з РФ, - Рютте

Рютте наголосив, що країни Альянсу не втратять єдність у допомозі Україні.

"Сьогодні мій меседж Путіну - подивіться, що зробили Німеччина, Австралія та США, ми отримали вагомі результати, пів мільярда допомоги на ПРО. Я говорив з усіма членами Альянсу - є надзвичайне бажання і воля надати Україні все необхідне, щоб вести війну проти РФ. Якщо хтось думає, що після спроб розділити наш Альянс ми зупинимось - цього не буде", - сказав він.

Генсек Альянсу також зазначив, що "Україна буде членом НАТО, у нас немає сумніву".