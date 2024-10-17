У всіх членів НАТО є бажання надати Україні все необхідне для війни з РФ, - Рютте

У всіх членів НАТО є бажання та воля надати Україні все необхідне, щоб продовжувати боротьбу з агресією Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.
Рютте наголосив, що країни Альянсу не втратять єдність у допомозі Україні.
"Сьогодні мій меседж Путіну - подивіться, що зробили Німеччина, Австралія та США, ми отримали вагомі результати, пів мільярда допомоги на ПРО. Я говорив з усіма членами Альянсу - є надзвичайне бажання і воля надати Україні все необхідне, щоб вести війну проти РФ. Якщо хтось думає, що після спроб розділити наш Альянс ми зупинимось - цього не буде", - сказав він.
Генсек Альянсу також зазначив, що "Україна буде членом НАТО, у нас немає сумніву".
Нагадаємо, президент США Джо Байден вчора, 16 жовтня, оголосив черговий пакет воєнної допомоги Україні. До нього увійшло озброєння загальною вартістю 425 мільйонів доларів. Зокрема, засоби ППО, боєприпаси класу "повітря-земля", бронетехніка та "критично важливі боєприпаси".
А сьогодні Австралія оголосила про передачу Україні 49 своїх застарілих танків M1A1 Abrams в рамках нового пакета військової допомоги на суму 245 млн доларів.
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