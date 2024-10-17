У всех членов НАТО есть желание предоставить Украине все необходимое для войны с РФ, - Рютте

Рютте подчеркнул, что страны Альянса не лишатся единства в помощи Украине.

"Сегодня мой месседж Путину - посмотрите, что сделали Германия, Австралия и США, мы получили весомые результаты, пол миллиарда помощи на ПРО. Я говорил со всеми членами Альянса - есть чрезвычайное желание и воля предоставить Украине все необходимое, чтобы вести войну против РФ. Если кто-то думает, что после попыток разделить наш Альянс мы остановимся - этого не будет", - сказал он.

Генсек Альянса также отметил, что "Украина будет членом НАТО, у нас нет сомнений".