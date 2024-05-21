"Всі звикли до того, що українці вмирають". Головне з інтерв'ю Зеленського про фронт, Захід та мир

Президент України Володимир Зеленський 20 травня дав інтерв'ю агентству Reuters. В ньому глава держави висловився, зокрема, про затягування рішення щодо допомоги з боку Західних партнерів, про ситуацію на фронті та наступ РФ у Харківській області, про удари по території країни-агресора.
Головні заяви українського президента - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Нижче наведені основні цитати Зеленського, озвучені в інтерв'ю Reuters:
"Зараз ситуація на фронті одна з найскладніших, тому що почався новий... російський наступ у напрямку Харкова. На Донбасі йде дуже потужна хвиля (боїв)... Ніхто навіть не помічає, що на сході країни, зокрема, на Донбаському напрямку, боїв насправді стало більше: Курахове, Покровськ, Часів Яр", - сказав президент.
"Сьогодні ситуація контрольована. Тиждень тому було складніше", - зауважив Зеленський.
"Коли летять ракети, піднімаються польські літаки, але вони не збивають російські ракети. Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так. Чи це атака країн НАТО, (їх) причетність? Ні", - наголосив президент.
"Це питання волі. Але всі кажуть слово, яке звучить однаково кожною мовою: Всі бояться ескалації. Всі звикли, що українці гинуть - це не ескалація для людей", - сказав глава держави.
"Ми почали використовувати те, що є наше, по енергосистемі Російської Федерації, тому що вони залишають нас без енергії, тому я вважаю, що це дуже справедливо", - сказав Зеленський.
"Ми ніколи не використовували західну зброю на російській території, тому що у нас немає дозволу на це. Ми не можемо поставити під загрозу весь обсяг (наданого) озброєння", - наголосив президент.
"Ми ведемо переговори з партнерами, щоб ми могли застосувати їхню зброю проти скупчень російської техніки на кордоні і навіть (на) їхній території. Поки нічого позитивного (в цьому питанні) немає", - розповів Зеленський.
"Кожне рішення, до якого ми, а потім і всі разом, приходимо із запізненням приблизно на рік... Але так воно і є: один великий крок вперед, але перед цим два кроки назад. Тому нам потрібно трохи змінити парадигму", - зауважив президент.
"Коли ми поспішаємо, вони відстають. А потім є розрив - шість, вісім місяців непрохідних пакетів (допомоги), а потім два-три місяці поставок - і йде рік. Ми б хотіли не втратити переваги", - висловився глава держави.
"І я вважаю, що нам потрібно пройти цей шлях до кінця, бажано переможного. Хоча сьогодні люди дещо скептично дивляться на слово "перемога". Я розумію, що це важко, тому що це довго", - сказав Зеленський.
"Росіяни використовують 300 літаків на території України. Нам потрібно мінімум 120, 130 літаків, щоб протистояти (їм) в небі. Ви не можете забезпечити це прямо зараз? Гаразд, повертаючись до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО: підніміть їх у повітря, збивайте цілі, захищайте цивільне населення. Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так. Чи є це нападом з боку країн НАТО, втручанням? Ні", - розповів глава держави.
"Чому Росія не бере участь? Тому що вони все блокують, вони все зривають, саботують, вони не заспокояться, поки не покажуть той чи інший план, який буде ультимативним, - сказав Зеленський.
"Залучення всіх країн - це не лише політика, це й політичний вплив і тиск на них (Росію)", - висловився президент.
"Питання не тільки в кордонах 1991 року, це питання (нашої) незалежності в кордонах 1991 року. Ця незалежність має бути в головах (людей) як напрямок", - зазначив Зеленський.
"Я б не сказав, що сьогодні бачу максимальні ризики. Я не вірю, що республіканці проти підтримки України, але деякі повідомлення, які лунають з їхнього боку, викликають занепокоєння", - сказав Зеленський
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський в інтерв'ю AFP розповів, що Україна має перспективи для нового контрнаступу, але спочатку потрібно стабілізувати фронт та зупинити наступ РФ.
Також раніше глава держави висловив думку, що перші F-16, які отримає Україна у 2024 році, не відіграють ключової ролі на фронті.
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