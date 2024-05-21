"Все привыкли к тому, что украинцы умирают". Главное из интервью Зеленского о фронте, Западе и мире

Ниже приведены основные цитаты Зеленского, озвученные в интервью Reuters:

Ситуация на фронте

"Сейчас ситуация на фронте одна из самых сложных, потому что началось новое... российское наступление в направлении Харькова. На Донбассе идет очень мощная волна (боев)... Никто даже не замечает, что на востоке страны, в частности, на Донбасском направлении, боев на самом деле стало больше: Курахово, Покровск, Часов Яр", - сказал президент.

О наступлении РФ в Харьковской области

"Сегодня ситуация контролируемая. Неделю назад было сложнее", - заметил Зеленский.

О возможности Запада сбивать ракеты РФ над странами НАТО

"Когда летят ракеты, поднимаются польские самолеты, но они не сбивают российские ракеты. Могут ли они это сделать? Я уверен, что да. Это ли атака стран НАТО, (их) причастность? Нет", - подчеркнул президент.

О возможности Западных государств сбивать российские ракеты над Украиной

"Этот вопрос воли. Но все говорят слово, которое звучит одинаково на каждом языке: Все боятся эскалации. Все привыкли, что украинцы гибнут - это не эскалация для людей", - сказал глава государства.

Об украинских ударах по РФ

"Мы начали использовать то, что является нашим, по энергосистеме Российской Федерации, потому что они оставляют нас без энергии, поэтому я считаю, что это очень справедливо", - сказал Зеленский.

"Мы никогда не использовали западное оружие на российской территории, потому что у нас нет разрешения на это. Мы не можем поставить под угрозу весь объем (предоставленного) вооружения", - подчеркнул президент.

"Мы ведем переговоры с партнерами, чтобы мы могли применить их оружие против скоплений российской техники на границе и даже (на) их территории. Пока ничего положительного (в этом вопросе) нет", - рассказал Зеленский.

Об оборонной помощи от Запада

"Каждое решение, к которому мы, а затем и все вместе, приходим с опозданием примерно на год... Но так оно и есть: один большой шаг вперед, но перед этим два шага назад. Поэтому нам нужно немного изменить парадигму", - заметил президент.

"Когда мы спешим, они отстают. А потом есть разрыв - шесть, восемь месяцев непроходимых пакетов (помощи), а потом два-три месяца поставок - и проходит год. Мы бы хотели не потерять преимущества", - высказался глава государства.

"И я считаю, что нам нужно пройти этот путь до конца, желательно победного. Хотя сегодня люди несколько скептически смотрят на слово "победа". Я понимаю, что это тяжело, потому что это долго", - сказал Зеленский.

Об F-16 для Украины

"Россияне используют 300 самолетов на территории Украины. Нам нужно не менее 120-130 самолетов, чтобы противостоять (им) в небе. Вы не можете обеспечить это прямо сейчас? Ладно, возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО: поднимите их в воздух, сбивайте цели, защищайте гражданское население. Могут ли они это сделать? Я уверен, что да. Является ли это нападением со стороны стран НАТО, вмешательством? Нет", - рассказал глава государства.

О мирных инициативах

"Почему Россия не участвует? Потому что они все блокируют, они все срывают, саботируют, они не успокоятся, пока не покажут тот или иной план, который будет ультимативным", - сказал Зеленский.

"Привлечение всех стран - это не только политика, это и политическое влияние и давление на них (Россию)", - высказался президент.

Об украинской независимости

"Вопрос не только в границах 1991 года, это вопрос (нашей) независимости в границах 1991 года. Эта независимость должна быть в головах (людей) как направление", - отметил Зеленский.

О президентских выборах в США

"Я бы не сказал, что сегодня вижу максимальные риски. Я не верю, что республиканцы против поддержки Украины, но некоторые сообщения, которые раздаются с их стороны, вызывают беспокойство", - сказал Зеленский.