Зеленський розповів, коли Україна отримає літаки F-16
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна отримає літаки F-16 в 2024 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю AFP.
"В цьому році. Перші (F-16, - ред) не зіграють ключової ролі. Нам треба до всього ставитися справедливо і з розумінням. Перші не зіграють, бо їх кількість буде недостатня. Але це перші кроки", - розповів він.
F-16 для України
Україна критично потребує сучасної авіації на полі бою. Спеціально для передачі винищувачів F-16 навіть було створено спеціальну коаліцію під керівництвом Нідерландів та Данії.
Буквально нещодавно стало відомо, що винищувачі F-16, які Данія передає Україні, будуть у розпорядженні Повітряних сил ЗСУ протягом кількох місяців.
Зокрема, як писали ЗМІ, перші винищувачі F-16, які будуть поставлені Заходом, прибудуть до України у червні-липні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.