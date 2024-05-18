ua en ru
Сб, 18 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський розповів, коли Україна отримає літаки F-16

Україна, Субота 18 травня 2024 14:24
UA EN RU
Зеленський розповів, коли Україна отримає літаки F-16 Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна отримає літаки F-16 в 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю AFP.

"В цьому році. Перші (F-16, - ред) не зіграють ключової ролі. Нам треба до всього ставитися справедливо і з розумінням. Перші не зіграють, бо їх кількість буде недостатня. Але це перші кроки", - розповів він.

F-16 для України

Україна критично потребує сучасної авіації на полі бою. Спеціально для передачі винищувачів F-16 навіть було створено спеціальну коаліцію під керівництвом Нідерландів та Данії.

Буквально нещодавно стало відомо, що винищувачі F-16, які Данія передає Україні, будуть у розпорядженні Повітряних сил ЗСУ протягом кількох місяців.

Зокрема, як писали ЗМІ, перші винищувачі F-16, які будуть поставлені Заходом, прибудуть до України у червні-липні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський F-16
NEWS
Правила змінюються. Гайд по новому закону про мобілізацію в Україні
Правила змінюються. Гайд по новому закону про мобілізацію в Україні
DAILY
Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому
Уляна Безпалько, Юлія Акимова Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому