Зеленський розповів, коли Україна отримає літаки F-16

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна отримає літаки F-16 в 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю AFP .

"В цьому році. Перші (F-16, - ред) не зіграють ключової ролі. Нам треба до всього ставитися справедливо і з розумінням. Перші не зіграють, бо їх кількість буде недостатня. Але це перші кроки", - розповів він.

F-16 для України

Україна критично потребує сучасної авіації на полі бою. Спеціально для передачі винищувачів F-16 навіть було створено спеціальну коаліцію під керівництвом Нідерландів та Данії.

Буквально нещодавно стало відомо, що винищувачі F-16, які Данія передає Україні, будуть у розпорядженні Повітряних сил ЗСУ протягом кількох місяців.

Зокрема, як писали ЗМІ, перші винищувачі F-16, які будуть поставлені Заходом, прибудуть до України у червні-липні.