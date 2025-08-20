Не всі знають: скільки робіт можна мати одночасно в Україні

В Україні працівники мають право працювати за сумісництвом на необмеженій кількості підприємств, проте одне місце роботи обов’язково має бути основним.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Управління інспекційної діяльності у Харківській області.
У відомстві нагадали, що сумісництвом вважається виконання іншої оплачуваної роботи у вільний від основної роботи час. Це може бути як на тому ж підприємстві, так і в іншій установі чи у роботодавця-фізичної особи (ч. 1 ст. 102-1 КЗпП).
При цьому кількість місць роботи за сумісництвом не обмежується. Водночас наголошується, що якщо у працівника відсутнє основне місце роботи, його не можуть прийняти за сумісництвом.
Раніше РБК-Україна писало, що ФОП в Україні може офіційно працювати за наймом за сумісництвом. Закон не забороняє підприємцям укладати трудові договори у вільний від бізнесу час. Юрист пояснив, що сумісництво може бути зовнішнім (на іншому підприємстві) або внутрішнім (на тому ж підприємстві). Головна умова - робота має виконуватися у вільний від основної діяльності час.
