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ФОП і робота за сумісництвом: чи дозволяє закон поєднувати два джерела доходу

Понеділок 03 березня 2025 11:31
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ФОП і робота за сумісництвом: чи дозволяє закон поєднувати два джерела доходу Що треба знати ФОП про роботу за сумісництвом (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Євген Буліменко

Фізична особа-підприємець (ФОП) може працювати за наймом за сумісництвом. Законодавство України не містить заборони для ФОП щодо укладення трудового договору у вільний від підприємницької діяльності час.

РБК-Україна розпитало юриста Євгена Буліменка про нюанси роботи ФОП за сумісництвом.

Що таке сумісництво

Сумісництвом є виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час. Це передбачено частиною першою статтею 102 Кодексу законів про працю України.

Сумісництво буває двох видів:

  • зовнішнє - коли працівник працює за основним місцем роботи та додатково виконує роботу в іншій установі, організації або у фізичної особи;

  • внутрішнє - коли працівник має одночасно трудові відносини з одним підприємством або фізичною особою як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

"Головною умовою роботу за сумісництвом є виконання працівником вказаної роботи у вільний від основної роботи час, тобто, графіки роботи за основним місцем роботи та за сумісництвом не повинні перетинатися. При цьому кількість місць роботи за сумісництвом законодавством не обмежується", - наголошує Євген Буліменко.

ФОП як найманий працівник

ФОП може укласти трудовий договір із підприємством, установою, організацією або фізичною особою. У такому разі він набуває статусу найманого працівника за основним місцем роботи.

Якщо ФОП уже працює за основним місцем, він може також працювати за сумісництвом, але виключно як фізична особа, а не як підприємець.

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