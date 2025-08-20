Не всі знають: скільки робіт можна мати одночасно в Україні

У відомстві нагадали, що сумісництвом вважається виконання іншої оплачуваної роботи у вільний від основної роботи час. Це може бути як на тому ж підприємстві, так і в іншій установі чи у роботодавця-фізичної особи (ч. 1 ст. 102-1 КЗпП).

При цьому кількість місць роботи за сумісництвом не обмежується. Водночас наголошується, що якщо у працівника відсутнє основне місце роботи, його не можуть прийняти за сумісництвом.