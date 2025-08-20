ua en ru
Не всі знають: скільки робіт можна мати одночасно в Україні

Середа 20 серпня 2025 12:10
Не всі знають: скільки робіт можна мати одночасно в Україні Фото: Робота в Україні (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні працівники мають право працювати за сумісництвом на необмеженій кількості підприємств, проте одне місце роботи обов’язково має бути основним.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Управління інспекційної діяльності у Харківській області.

У відомстві нагадали, що сумісництвом вважається виконання іншої оплачуваної роботи у вільний від основної роботи час. Це може бути як на тому ж підприємстві, так і в іншій установі чи у роботодавця-фізичної особи (ч. 1 ст. 102-1 КЗпП).

При цьому кількість місць роботи за сумісництвом не обмежується. Водночас наголошується, що якщо у працівника відсутнє основне місце роботи, його не можуть прийняти за сумісництвом.

Раніше РБК-Україна писало, що ФОП в Україні може офіційно працювати за наймом за сумісництвом. Закон не забороняє підприємцям укладати трудові договори у вільний від бізнесу час. Юрист пояснив, що сумісництво може бути зовнішнім (на іншому підприємстві) або внутрішнім (на тому ж підприємстві). Головна умова - робота має виконуватися у вільний від основної діяльності час.

Також ми розповідали, що станом на 15 серпня 2025 року на "Єдиному порталі вакансій" в Україні було розміщено 240 тисяч вакансій із середньою зарплатою 25 тисяч гривень. Популярні позиції з топ-зарплатами - media buyer, інженер-програміст, військовослужбовці та керівники.

