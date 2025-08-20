ua en ru
Не все знают: сколько работ можно иметь одновременно в Украине

Среда 20 августа 2025 12:10
Не все знают: сколько работ можно иметь одновременно в Украине Фото: Работа в Украине (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине работники имеют право работать по совместительству на неограниченном количестве предприятий, однако одно место работы обязательно должно быть основным.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Управление инспекционной деятельности в Харьковской области.

В ведомстве напомнили, что совместительством считается выполнение другой оплачиваемой работы в свободное от основной работы время. Это может быть как на том же предприятии, так и в другом учреждении или у работодателя-физического лица (ч. 1 ст. 102-1 КЗоТ).

При этом количество мест работы по совместительству не ограничивается. Вместе с тем отмечается, что если у работника отсутствует основное место работы, его не могут принять по совместительству.

Ранее РБК-Украина писало, что ФЛП в Украине может официально работать по найму по совместительству. Закон не запрещает предпринимателям заключать трудовые договоры в свободное от бизнеса время. Юрист пояснил, что совместительство может быть внешним (на другом предприятии) или внутренним (на том же предприятии). Главное условие - работа должна выполняться в свободное от основной деятельности время.

Также мы рассказывали, что по состоянию на 15 августа 2025 года на "Едином портале вакансий" в Украине было размещено 240 тысяч вакансий со средней зарплатой 25 тысяч гривен. Популярные позиции с топ-зарплатами - media buyer, инженер-программист, военнослужащие и руководители.

