Не все знают: сколько работ можно иметь одновременно в Украине
В Украине работники имеют право работать по совместительству на неограниченном количестве предприятий, однако одно место работы обязательно должно быть основным.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Управление инспекционной деятельности в Харьковской области.
В ведомстве напомнили, что совместительством считается выполнение другой оплачиваемой работы в свободное от основной работы время. Это может быть как на том же предприятии, так и в другом учреждении или у работодателя-физического лица (ч. 1 ст. 102-1 КЗоТ).
При этом количество мест работы по совместительству не ограничивается. Вместе с тем отмечается, что если у работника отсутствует основное место работы, его не могут принять по совместительству.
Ранее РБК-Украина писало, что ФЛП в Украине может официально работать по найму по совместительству. Закон не запрещает предпринимателям заключать трудовые договоры в свободное от бизнеса время. Юрист пояснил, что совместительство может быть внешним (на другом предприятии) или внутренним (на том же предприятии). Главное условие - работа должна выполняться в свободное от основной деятельности время.
