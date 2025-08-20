Не все знают: сколько работ можно иметь одновременно в Украине

В Украине работники имеют право работать по совместительству на неограниченном количестве предприятий, однако одно место работы обязательно должно быть основным.

В ведомстве напомнили, что совместительством считается выполнение другой оплачиваемой работы в свободное от основной работы время. Это может быть как на том же предприятии, так и в другом учреждении или у работодателя-физического лица (ч. 1 ст. 102-1 КЗоТ).

При этом количество мест работы по совместительству не ограничивается. Вместе с тем отмечается, что если у работника отсутствует основное место работы, его не могут принять по совместительству.