"Всі згодні з рішенням": Трамп висловився про скасування "пекельних санкцій" проти РФ

Президент США Дональд Трамп впевнений у правильності свого рішення щодо скасування "пекельних санкцій" проти Росії. Він також вважає, що у цьому його підтримують всі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа, передає Rapid Response в Х.
Журналісти запитали президента США, чи обговорював він з сенаторкою Дарлін Грем законопроєкт її покійного брата Ліндсі про "пекельні санкції" проти Росії та Ірану.
Трамп заявив, що сенаторка згодна з ним у рішенні не вводити санкції проти РФ.
"Вона вважає, що всі вважають - я вчинив правильно, бо ми змогли повернути чудову людину (американця Стівена Габбарда, який знаходився у російській колонії - ред.)", - каже він.
Трамп зазначив, що Габбарда можна назвати "заручником, полоненим чи чимось іншим", але він щойно приземлився у США.
Раніше The New York Times писало, що сенаторка Дарлін Грем м’яко висловила незгоду з рішенням президента США звільнити Росію від санкційного законодавства.
"Особисто я б обрала тиск на Росію, щоб вона припинила війну та знизила ціни на газ. Тому що я не довіряю Путіну, і я не довіряю Росії", - сказала вона журналістам на передвиборчому заході.
Грем заявила, що законопроєкт її брата Ліндсі - "пекельні санкції" - дає президенту США інструменти, щоб покласти край війні в Україні за допомогою економічних санкцій.
Російський диктатор Володимир Путін 20 жовтня наказав звільнити з полону громадянина США Стівена Габбарда на прохання американського президента Дональда Трампа.
2 квітня 2022 року Габбард потрапив у російський полон. За словами американця, російські військові викрали його з власного будинку.
Московський міський суд визнав Габбарда "винним" в участі в бойових діях на боці ЗСУ як найманця та засудив його до шести років і десяти місяців ув'язнення в колонії.
Раніше РБК-Україна писало, що 23 конгресмени США написали лист президенту США Дональду Трампу. Вони просять того вплинути на Ілона Маска, щоб надати Україні повний доступ до супутникових систем Starlink.