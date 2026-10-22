"Всі згодні з рішенням": Трамп висловився про скасування "пекельних санкцій" проти РФ

Трамп впевнений

Журналісти запитали президента США, чи обговорював він з сенаторкою Дарлін Грем законопроєкт її покійного брата Ліндсі про "пекельні санкції" проти Росії та Ірану.

Трамп заявив, що сенаторка згодна з ним у рішенні не вводити санкції проти РФ.

"Вона вважає, що всі вважають - я вчинив правильно, бо ми змогли повернути чудову людину (американця Стівена Габбарда, який знаходився у російській колонії - ред.)", - каже він.

Трамп зазначив, що Габбарда можна назвати "заручником, полоненим чи чимось іншим", але він щойно приземлився у США.

Незгода сенаторки Грем

Раніше The New York Times писало, що сенаторка Дарлін Грем м’яко висловила незгоду з рішенням президента США звільнити Росію від санкційного законодавства.

"Особисто я б обрала тиск на Росію, щоб вона припинила війну та знизила ціни на газ. Тому що я не довіряю Путіну, і я не довіряю Росії", - сказала вона журналістам на передвиборчому заході.